AURONZO GIORNO 11 - Lazio, mattinata di rifinitura con vista Triestina: i dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 10.25 - In attesa che la squadra scenda in campo per l'allenamento Danilo Cataldi e Dele-Bashiru hanno svolto prima una camminata intorno al lago e poi hanno iniziato a correre come riscaldamento.

Undicesimo giorno di ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo per la Lazio che concluderà la preparazione estiva alle 18.00 con l'ultimo test amichevole che si svolgerà allo Zandegiacomo contro la Triestina. A breve inizierà la seduta di rifinitura fissata per le 10.30.