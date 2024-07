AURONZO GIORNO 11 - Lazio - Triestina, le probabili formazioni dell'amichevole

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ultima amichevole della Lazio ad Auronzo di Cadore. Questo pomeriggio alle 18.00 i biancocelesti si ritroveranno allo Zandegiacomo per sfidare la Triestina. Durante la mattina, invece, prove tattiche con qualche indiscrezione sulle formazione che, con tutta probabilità, scenderà in campo dal primo minuto. Provedel in porta, linea difensiva composta da Marusic, Patric, Romagnoli e Hysaj. Rovella e Vecino a centrocampo, mentre il terzetto Isaksen-Tchaouna-Guendouzi agirà alle spalle di Noslin centravanti.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Rovella, Vecino; Isaksen, Guendouzi, Tchaouna; Noslin.

