AURONZO GIORNO 13 - Lazio, l'allenamento: si aggiunge un assente, Luis Alberto coi tifosi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 11.32 - La squadra rientra già negli spogliatoi: la seduta, essendo di scarico post-amichevole, è stata inevitabilmente più breve. Sessione di selfie e autografi per Pedro e Luis Alberto.

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 - La squadra continua il lavoro: Lazzari, nel frattempo, rientra negli spogliatoi, probabilmente per una seduta di fisioterapia.

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 - Il gruppo viene diviso in due parti: ripetute lungo il campo con Cancellieri che, invece, corre lungo la linea del fallo laterale.

AGGIORNAMENTO ORE 11.05 - Lavoro atletico per la squadra, portieri che proseguono il consueto allenamento con mister Nenci.

AGGIORNAMENTO ORE 10.58 - Entra in campo il resto della squadra per una corsetta blanda a metà campo. Tutti, ad eccezione di Hysaj, Akpa Akpro, già precedentemente affaticati, e Romagnoli.

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 - In campo, per il momento, lavorano solamente i portieri agli ordini del preparatore Nenci. Il resto del gruppo sta, probabilmente, svolgendo la seduta in palestra.

Dopo l'amichevole contro la Triestina, seduta d'allenamento per la Lazio ad Auronzo di Cadore. Inizio fissato alle 10.30 per l'unica sessione del tredicesimo giorno di ritorno. Nel pomeriggio, infatti, la squadra godrà di una mezza giornata di riposo, per poi ritrovarsi allo Zandegiacomo direttamente il giorno successivo. Portieri già in campo (Provedel, Maximiano, Furlanetto e Adamonis), si attende l'ingresso del resto della rosa.

TORNA ALLA HOMEPAGE