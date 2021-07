AURONZO GIORNO 15 - Lazio, Ranzato: "Ragazzi molto seri, l'impatto è stato semplice"

Ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato il preparatore atletico biancoceleste Davide Ranzato, che ha spiegato il suo arrivo nella nuova realtà: "L'impatto con la squadra è stato semplice, ho trovato dei ragazzi seri che hanno ascoltato fin dal primo giorno. In palestra erano subito tutti concentrati, sono curiosi anche per una metodologia di lavoro diversa. Lavoriamo in sinergia, il campo non è scollegato da quello che facciamo in palestra. Mi piace stare con i ragazzi giovani, motivarli e farli crescere. Ci dividiamo bene il lavoro con Losi, c'è un'ottima sinergia con il gruppo. Davide lavora di più sul campo, negli anni ognuno ha sviluppato competenze specifiche. Io mi occupo di più del lavoro individuale e di forza dei ragazzi, sul campo però siamo sempre tutti presenti, anche per poter migliorare il nostro lavoro".

STAFF COLLAUDATO - "La palestra deve essere vissuta come un ambiente in cui si va a fare qualcosa per attivarsi, è strutturata in diverse aree. La vera palestra è il campo, per quello usiamo anche l'erba sintetica in palestra. Sono veneto, conoscevo già Auronzo di Cadore, ho trovato un ambiente caloroso, sentendo anche la vicinanza del pubblico, che ci mancava tanto. Siamo collaudati come staff, seguiamo Sarri da anni, conosciamo la sua metodologia di lavoro, così per noi è semplice sapere cosa fare".

IL CHELSEA - "L'esperienza al Chelsea ci ha arricchito, sul discorso dell'intensità c'è un aspetto culturale diverso rispetto all'Italia. Sono due approcci diversi, noi portiamo avanti il nostro lavoro cercando di limare i dettagli. Essere intensi e dominare il gioco è sempre stato uno dei nostri principi, anche prima che andassimo in Inghilterra. Il ritiro in Germania sarà breve, lavoreremo in modo intenso anche lì".