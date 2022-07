AURONZO GIORNO 4 - Lazio, ecco gli ultimi arrivati: applausi per i nuovi acquisti

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore: Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AURONZO - Arrivati all'ora di pranzo, sul terreno di gioco nel pomeriggio. Prima in palestra, poi sul campo adiacente per un lavoro atletico. Ci sono i nazionali Hysaj, Marusi e Acerbi. L'attenzione principale ovviamente è per i nuovi arrivati Nicolò Casale e Marcos Antonio.