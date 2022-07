AURONZO GIORNO 4 - Lazio, in quattro vanno al lago. Zaccagni 'critica' Cataldi per la musica - F&V

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore: Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AURONZO - Al termine della seduta mattutina la maggior parte dei calciatori è rientrata negli spogliatoi per fare la doccia. C'è chi invece ha scelto le acque gelate del torrente per immergere i muscoli ancora bollenti per l'intenso allenamento. Tra questi Cancellieri, Basic, Cataldi e Zaccagni. Dopo quello di ieri, altro battibecco tra gli ultimi due, stavolta sulla scelta delle canzoni. "La musica bella l’avevi finita?!", la battuta di Zac all'ex centrocampista della Primavera, che con la cassa ha fatto partire un brano del rapper, Rhove.

