AURONZO GIORNO 7 - Lazio, Felipe Anderson e Caicedo firmano la partitella

AGGIORNAMENTO 18.57 - Si chiude la partitella e anche l'allenamento. Foto di gruppo per i celesti, la squadra vincitrice: 2-0 firmato da Felipe Anderson e Caicedo. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani mattina, mentre domani pomeriggio (alle 18.30) la prima amichevole con la Top 11 del Cadore.

AGGIORNAMENTO 18.53 - Non solo i calciatori offensivi, c'è anche un portiere protagonista: Strakosha strappa i complimenti di Sarri e compagni per due parate ravvicinate. La prima sul mancino di Shehu, tuffo perfetto per chiudere lo specchio al colpo a botta sicura del classe 2002, poi intervento di piede per deviare un tiro di destro di Caicedo.

AGGIORNAMENTO 18.47 - Secondo gol della partitella, è ancora dei celesti. Azione super orchestrata da Luis Alberto e Felipe Anderson, il tocco vincente è di tacco di Caicedo. Un gesto tecnico apprezzato dai tifosi che stanno seguendo la sgambata dalla tribuna sotto la pioggia scrosciante.

AGGIORNAMENTO ORE 18.41 - Si sblocca la sfida, ci pensa Felipe Anderson a battere Strakosha con un destro da fuori che si infila all'incrocio. Dalla tribuna parte l'immancabile coro per il brasiliano. Applausi anche per Luis Alberto, in gruppo per il secondo giorno di fila: colpo da Mago dello spagnolo e palla che si stampa sulla traversa.

AGGIORNAMENTO 18.38 - Finiscono le prove tattiche, il campo viene accorciato per la partitella di fine seduta. Stesse formazioni di prima, stavolta naturalmente entrambe disposte con il 4-3-3. I due portieri sono Strakosha e Adamonis. Reina non si è visto nel pomeriggio, ha rimediato stamattina un affaticamento muscolare.

AGGIORNAMENTO 18.30 - Prosegue l'allenamento, Sarri chiede ferocia, pressing forte sul portatore di palla, il tecnico addestra una formazione a volta contro moduli alternativi: in questo momento i celesti pressano gli arancioni disposti con il 3-5-2.

AGGIORNAMENTO 18.15 - Le prove 11 contro 0 finisco e Sarri dà il via a un'altra esercitazione tattica. Stavola a turno le squadre devono impostare la manovra evitando il pressing della formazione avversaria. Ritmo intenso, soltanto 3 secondi di pausa tra un pallone riconquistato e l'inizio di un nuovo possesso.

AGGIORNAMENTO 18.00 - Termina il riscaldamento, i calciatori entrano sul campo centrale con addosso già le pettorine. Due formazioni complete schierate con il 4-3-3, si prova lo sviluppo delle azioni offensive. Questi i fratinati arancioni: in difesa Lazzari, Vavro, Radu/Kamenovic e Hysaj, a centrocampo Milinkovic, Leiva e Cataldi, davanti Jony, Muriqi e Raul Moro. Per i celesti: Marusic, Luiz Felipe, Patric e Durmisi/Fares dietro, sulla mediana Akpa Akpro/Bertini, Escalante e Luis Alberto, in attacco Felipe Anderson, Caicedo e Shehu/Adekanye.

AGGIORNAMENTO 17.40 - La squadra è entrata sul terreno di gioco per la seduta pomeridiana. Briefing sul campo adiacente allo Zandegiacomo

AGGIORNAMENTO 12.02 - Termina la seduta mattutina fra gli applausi degli oltre 250 presenti allo Zandegiacomo. Appuntamento alle 17.30

AGGIORNAMENTO 12.00 - Nettamente il più osannato dell'esercizio finale Vedat Muriqi, che al momento in cui ha realizzato un gran gol ha anche esultato simpaticamente

AGGIORNAMENTO 11.50 - Nenci e Grigioni a colloquio con Sarri. Intanto inizia un divertente esercizio di fine allenamento con stop e tiri in porta

AGGIORNAMENTO 11.30 - Cambio, difensori in palestra, centrocampisti e attaccanti in campo. Si torna a lavorare sempre in area di rigore, sulla pressione alla difesa, recupero a verticalizzazione. Velocizzare, avanti e indietro.

AGGIORNAMENTO 11.24 - Affaticamento muscolare per Reina che non ha preso parte a gran parte della seduta

AGGIORNAMENTO 11.20 - Mentre i difensori continuano il lavoro tattico, centrocampisti e attaccanti sono scesi sul terreno di gioco adiacente a quello principale per effettuare un lavoro atletico

AGGIORNAMENTO 10.50 - Inizia un lavoro per i difensori all'interno dell'area di rigore. Una fase difensiva per ora vista poco. Gli schieramenti: Marusic; Luiz Felipe, Patric, Fares (Durmisi) / Lazzari, Vavro, Radu (Kamenovic), Hysaj. Sarri chiede particolare attenzione alle marcature e alla lettura del cross.

AGGIORNAMENTO 10.35 - Difensori in campo. Lavoro atletico sul campo adiacente a quello principale per la retroguardia che poi scenderà in campo. Centrocampisti e attaccanti in palestra. Portieri in campo con Grigioni e Nenci.

AURONZO - Si torna a lavorare al campo Zandegiacomo. Sarri ha ordinato per oggi una doppia seduta dopo il pomeriggio libero di ieri. I calciatori stanno raggiungendo l'impianto dove alle 10.30 inizierà la seduta mattutina...

Pubblicato il 16/07 alle 18.35