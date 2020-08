Auronzo, Lazio - Triestina: dove vedere l'amichevole in tv

Oggi andrà in scena la prima partita stagionale della nuova Lazio. Allo stadio Zandegiacomo di Auronzo, alle ore 16, la squadra di Simone Inzaghi sfiderà la Triestina nella prima amichevole dell'anno. Il match contro la squadra di Serie C sarà anche l'occasione per vedere in campo i nuovi acquisti: Escalante, Pepe Reina e Kiyine. Per tutti gli appassionati, la partita sarà visibile in diretta su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky.

