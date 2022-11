Austria-Italia, Bonucci: “Partita che serve per crescere. Qatar? Inutile piangersi addosso”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Parola al capitano. Dopo la sconfitta in amichevole contro l'Austria, Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Non siamo stati quelli di sempre, in particolare nel primo tempo. Loro hanno impostato il match sull’aggressività e ci hanno fatto male. Sono partite che servono per crescere. A questi livelli devi migliorare ogni aspetto, ma la marcature preventive sono la parte su cui abbiamo fatto più fatica, anche contro l’Albania. Ci sono basi per un grande futuro, ci sono grandi talenti pronti a prendersi la scena internazionale. Nuovo modulo? Con i due centrocampisti dobbiamo essere più ordinati e noi tre di difesa dobbiamo muoverci meglio, ma ci sono dei meccanismi da provare durante l’allenamento e in questa settimana abbiamo avuto poco tempo. Qatar? C’è grande amarezza, alcuni di noi hanno guardato l’inaugurazione del Mondiale. Sono ferite che fanno male. Ma non possiamo piangere su quel che è stato, dobbiamo guardare avanti con la convinzione che si può costruire qualcosa di importante”.