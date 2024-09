Balotelli contro la Roma: "Se gioca contro il Galatasaray ne prende cinque"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zalewski dice no al Galatasaray e la Roma lo ha messo fuori rosa. Una situazione delicata e complicata, sulla quale è intervenuto Mario Balotelli alla tramissione 360°. L'ex calciatore della Nazionale ha detto la sua senza mezzi termini, basandosi sulla sua massiccia conoscenza del calcio turco con 49 presenza all'Adana Demirspor: “La cosa preoccupante è che in Italia pensano che la Turchia fa cagare. La cosa bella è che se la Roma gioca contro il Galatasaray ne prende 5. E la Roma per me è pure forte, cominciate a guardare gli altri campionati”.