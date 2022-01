Balotelli in Nazionale, Di Canio: "Siamo disperati". E Caressa ricorda Immobile...

Mario Balotelli, seppur per uno stage, tornerà a vestire la maglia della Nazionale. Il giocatore, attualmente in forze in Turchia, sarà a Coverciano tra il 26 e il 28 gennaio con gli altri 34 convocati da Mancini. L'ex Liverpool, nonostante gli ultimi anni deludenti e sotto le aspettative, è riuscito a guadagnarsi ancora la chiamata dell'Italia. Il tifo italiano si è spaccato in due. C'è chi insiste con questa continua ricerca di un centravanti quando in rosa c'è un bomber come Immobile. Caressa e Di Canio, negli studi di Sky Sport, hanno commentato la convocazione di Super Mario così. L'ex attaccante di Lazio e West Ham non le ha mandate a dire: "L'anno scorso non giocava neanche in Serie B al Monza, quest'anno ha fatto 8 gol in Turchia. Questo significa che siamo disperati. C'è disperazione in Italia. E' una squadra che ha vinto l'Europeo sette mesi fa. Un altro nome è quello di Joao Pedro. Ha 30 anni e ha giocato solo nel Cagliari per salvarsi. Siamo alla frutta". Il noto telecronista ha aggiunto: "Stiamo parlando di un giocatore che l'anno scorso faceva panchina in Serie B. Se Immobile non rende in Nazionale come nella Lazio bisognerà lavorare per farlo segnare o no?! Abbiamo un attaccante come Ciro che fa praticamente un gol a partita. Balotelli nel 2014 litigò con il gruppo in Nazionale. Può essere cambiato il ragazzo, ma..."