Balotelli, pizzicato ubriaco a Losanna. E intanto non si allena con il Sion... - VIDEO

© foto di TuttoSalernitana.com

Non sembra essere iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Mario Balotelli con la maglia del Sion. Come riportato da Actu Foot l'ex azzurro in questi giorni non si sta allenando e il motivo non sarebbe legato a problemi fisici. Come se non bastasse Balo è stato avvistato per le strade di Losanna in visibile stato di alterazione.

Il video è circolato in queste ore sul web e avrebbe infastidito non poco sia l'allenatore che la società con cui l'attaccante ha appena firmato un biennale.

