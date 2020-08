Barcellona - Bayern Monaco, Leiva festeggia con Coutinho - FOTO

LAZIO, LEIVA E COUTINHO - Una vittoria senza precedenti, per davvero: mai il Barcellona aveva subito 8 gol nelle coppe europee e dal 1946 non incassava 8 reti in una partita (Barcellona-Siviglia 0-8). Il Bayern Monaco ha riscritto la storia, la sua e quella dei blaugrana, offesi sul campo a suon di gol. Tra i protagonisti della notte da incubo di Messi c'è anche Coutinho, che entra nel finale e colpisce senza pietà i suoi ex compagni con una doppietta. La gioia per la grande prestazione e l'accesso in semifinale di Champions League il brasiliano la sfoga anche i sui social in compagnia di Lucas Leiva, amico ai tempi del Liverpool e della nazionale. Una videochiamata postata tra le storie Instagram del centrocampista della Lazio con un "Vamoooo" in bella mostra.

