Barcellona, Clasico perso in casa: i tifosi si scagliano contro Koeman - VD

Non è stata una domenica facile per la Lazio e per Sarri, ma al Barcellona e a Koeman non sembra sia andata meglio. I blaugrana hanno perso il Clasico contro il Real Madrid al Camp Nou. I tifosi non hanno reagito bene alla sconfitta e hanno aspettato l'allenatore all'uscita dello stadio assalendo la sua automobile. Il tecnico olandese è riuscito ad andare via dalla contestazione. Il club ha mostrato vicinanza al suo tesserato con un comunicato ufficiale: "Il Barcellona condanna pubblicamente i violenti e indegni atti che il nostro allenatore ha vissuto mentre lasciava il Camp Nou. Il Club prenderà misure di sicurezza e disciplinari affinché questi eventi non accadano nuovamente".