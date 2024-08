Barcellona, il papà di Yamal dopo l’accoltellamento: "Ecco come sto"

TUTTOmercatoWEB.com

“Grazie a tutti per l’incoraggiamento, ora sto meglio. Un grande abbraccio a tutti”. Così Mounir Nasraoui, il papà del 17enne talento del Barcellona Lamine Yamal, ha aggiornato circa le sue condizioni dopo l’accoltellamento di cui è rimasto vittima ieri sera in un parcheggio del quartiere Rocafonda di Matarò dove abita. Intanto un’altra persona, la quarta, è stata arrestata oggi per l’aggressione.