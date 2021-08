Barcellona, Laporta: "Coutinho non convocato? La scelta è solo sportiva"

Il Barcellona sta attraversando una crisi economica enorme. L'addio di Leo Messi è stata scatenata dal fatto che la società non si possa più permettere di pagare stipendi così esosi. Durante la conferenza stampa di oggi, il presidente Joan Laporta ha parlato anche dei giocatori che potrebbero essere ceduti per aumentare il tesoretto blaugrana. Tra questi ci potrebbe essere anche Coutinho, accostato più volte alla Lazio. Il numero uno ha fatto capire che al momento l'intenzione non è quella di cedere il giocatore: "L'obiettivo di ridurre i 200 milioni di stipendi è variato. Scommettiamo su La Masía, che ci permetterà di entrare nel modello che vogliamo. Non contempliamo la vendita di giocatori con un alto valore di mercato, a meno che non siano inserito nei piani della direzione sportiva. Pjanic, Umtiti, Coutinho e Collado fuori dai convocati? Sono decisioni sportive. Se volessimo venderli sarebbe meglio se giocassero per farle vedere, ma sono decisioni esclusivamente sportive".