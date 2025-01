Baroni a LSC: "Occorrerà la miglior Lazio, non abbiamo ancora fatto niente"

Prima dell'inizio di Lazio - Real Sociedad, il tecnico biancoceleste Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole sulla gara: "Abbiamo qualche uomo contato in difesa, ma ho fatto le mie scelte. Dobbaimo ancora dare spazio part-time a Pedro, così come a Noslin. Non devo rischiare niente. Bisogna mettere in campo una grande prestazione oggi perché è una gara complicata contro una squadra di ottimo livello. Occorrerà la miglior Lazio. Questi sono degli step bellissimi e importanti, dobbiamo volere partite del genere. Ci vorrà compattezza, umiltà e lavorare nelle distanze, perché è così che si affrontano club come la Real Sociedad. Classifica? C'è da fare un passo fondamentale oggi. Siamo contenti del percorso fino adesso ma non abbiamo fatto niente. Giochiamo come se non ci fosse un domani".