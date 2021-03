Bayern - Lazio, la moglie di Luis Alberto consola il 'Mago': "Tornerai a giocare la Champions" - FOTO

Nonostante una buona prova all'Allianz Arena, la Lazio esce sconfitta anche dalla gara di ritorno col Bayern Monaco e conclude la sua esperienza in Champions League. Al triplice fischio della partita, Luis Alberto ha potuto "consolarsi" con il messaggio pubblicato da sua moglie su Instagram. La spagnola ha scritto: "Non posso spiegare ciò che ho sentito vedendoti disputare questa competizione. Non possiamo andare più lontano, ma sono sicura che tornerò a vederti giocare la Champions. Sei il nostro orgoglio e un esempio. Ti amiamo, campione".

IL TABELLINO di Bayern Monaco - Lazio 2-1

Bayern Monaco - Lazio, Capello: "Alcuni giocatori mi hanno impressionato negativamente"

TORNA ALLA HOMEPAGE