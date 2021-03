Bayern Monaco - Lazio, Capello: "Alcuni giocatori mi hanno impressionato negativamente"

La Lazio mette fine al suo cammino in Champions League. L'impegno era certo proibitivo ma la squadra di Inzaghi ha comunque onorato la competizione giocando una buona gara di ritorno a Monaco. Questo il commento di Fabio Capello ai microfoni di Sky al termine del match: "Bayern di un altro livello, ho visto che anche dopo due gol segnati i giocatori rientravano a difendere. In Italia non lo avremmo fatto. La difficoltà della Lazio è stata proprio quella di giocare, la velocità dei tedeschi li ha messi in difficoltà. Questa sera ci sono dei giocatori che mi hanno impressionato negativamente perché non riuscivano a fare quello che invece gli riesce in campionato”.

La Lazio salva l'onore: il Bayern s'impone ancora, a Monaco finisce 2-1

