Bayern Monaco, '433' celebra Klose e Lewandowski: "798 gol in due" - FOTO

Robert Lewandowski e Miro Klose, due che di gol se ne intendono eccome. Il primo è in lizza per la Scarpa d'Oro con Ciro Immobile e quest'anno, come il bomber biancoceleste, ne ha siglati 34 in campionato. Restano due partite al laziale però per poterlo superare. Il tedesco detiene ancora il record di reti realizzate nella storia dei mondiali e con la maglia della Lazio ne ha messi a segno 63. Il portale sportivo 433 ha elogiato questo duo, riunitosi al Bayern Monaco ora che Miro è tornato nel club come vice allenatore, celebrando i loro 798 gol totali.