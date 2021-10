Bayern Monaco, Kimmich: "Non sono vaccinato, ma..."

"Non sono vaccinato contro il Covid, è vero". Ad ammetterlo, in un'intervista ai microfoni di Sky Sport Deutschland, è stato il centrocampista del Bayern Joshua Kimmich: "Ho ancora alcune preoccupazioni sulla mancanza di studi sugli effetti a lungo termine del vaccino - ha spiegato il tedesco -. Ad ogni, modo, rispetto tutte le norme igieniche e mi sottopongo ad un test ogni due o tre giorni". Kimmich ha spiegato di "non essere un negazionista del Covid o un no-vax. Ci sono persone che hanno delle preoccupazioni, e anche loro andrebbero rispettate, soprattutto se si attengono alle regole".