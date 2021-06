Belgio - Italia, il ct Martinez: “Affronteremo la miglior squadra di Euro 2020”

Il successo per 1-0 sul Portogallo, consentr al Belgio di strappare il pass per i quarti di finale di Euro 2020 dove affronterà l'Italia. Il match tra Azzurri e Diavoli Rossi è in programma venerdì 2 luglio alle 21 a Monaco di Baviera. Il ct belga Roberto Martinez si avvicina così alla prossima gara: "Affronteremo la miglior squadra del torneo, Mancini ha fatto un ottimo lavoro in questi anni, è un esempio per tutti. Penso che sarà una grande partita tra due squadre molto forti".