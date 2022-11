Belgio, Martinez deve rinunciare a Lukaku: le condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

Non ce la fa Romelu Lukaku a recuperare in tempo in vista dell'esordio del Belgio ai Mondiali in Qatar. L'attaccante dell'Inter, come riportato da AFP, salterà di sicuro le prime due gare contro il Canada e il Marocco. Big Rom non si è allenato neanche nell'ultima seduta, l'obiettivo del ct Martinez è quello di ritrovarlo per la gara contro la Croazia.