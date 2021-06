Belgio, Mertens: "L'Italia come il Napoli di Sarri? Paragone difficile, ma..."

"Per me è una partita speciale". Inizia così la conferenza stampa di Dries Mertens che, direttamente dal ritiro del Belgio, prepara la sfida di venerdì 2 luglio tra Diavoli Rossi e Italia. L'attaccante del Napoli ha analizzato i prossimi quarti di finale: "Sono in Italia da anni, per questo per me è speciale. Vedo questa Nazionale con fiducia, hanno giocato bene tante partite senza prendere gol e ne hanno vinte tante. Hanno giocatori giovani e d'esperienza".

ITALIA - "Giocano un grande calcio. Sono una squadra che ha impressionato tutti in questo torneo. Hanno una squadra importante. Non tutti se lo aspettavano, sono la Nazionale che ha giocato il miglior calcio nelle prime tre gare. Era bello vederla giocare. Ho sentito Insigne? No, non ho sentito i ragazzi".

ULTIMA OCCASIONE PER IL BELGIO? - "No, non credo realmente. Dobbiamo essere realisti: abbiamo una chance, e ne hai forse una ogni due anni. Non è facile. L'abbiamo fatto, col nostro grande staff ma non credo sia l'ultima volta. Il futuro del Belgio andrà avanti, è una chance che però dobbiamo sfruttare".

ITALIA COME IL NAPOLI DI SARRI - "Difficile paragonarle. Vedo Jorginho fare tantissimo, giocano un calcio bellissimo, sicuramente lui è al centro del gioco. E' un giocatore straordinario, ma questa Italia è veramente un collettivo e non possiamo concentrarci su un solo calciatore".



PERICOLI - "Il pericolo è tutta l'Italia. Sanno quello che fanno, non prendono gol, segnano tanto. Tutti hanno visto le loro partite, come giocano. Si riconoscono delle routine di gioco, giocano veramente di squadra".