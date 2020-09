Benevento, Foggia: "La Lazio rappresenta tanto per me. Muriqi valore aggiunto"

Pasquale Foggia, ex calciatore della Lazio e attuale direttore sportivo del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del mercato del club campano e per introdurre l'amichevole di sabato proprio contro i biancocelesti.

MERCATO BENEVENTO – “Da qui a fine mercato faremo sicuramente qualcosa. Gervinho credo sia difficile che arrivi. Cercheremo di inserire ancora giocatori di qualità”.

I FRATELLI INZAGHI – “Son molto simili, hanno la capacità di entrare nella testa dei giocatori, di tenere il gruppo e di coinvolgere tutti. Ognuno interpreta il calcio in base ai giocatori che ha a disposizione. Ma sulla gestione e sull’applicazione che mettono nel loro lavoro sono praticamente identici”.

AMICHEVOLE CON LA LAZIO – “È più di un’emozione. A Roma ho vissuto uno dei momenti più belli della mia carriera e di vita. Vengo spesso nella Capitale con la mia famiglia. La Lazio per me rappresenta ancora tanto”.

RITIRI AD AURONZO – “Ci facevano correre tantissimo tra i boschi. Delio Rossi in particolare ci faceva correre nel ritiro ma anche durante la settimana. Il martedì ci faceva girare intorno a Formello”.

CHE LAZIO VEDI – “Vedo una Lazio forte. Viene da un campionato importante anche se prima del lockdown si poteva sperare in qualcosa di diverso. Ha inserito qualche nuovo giocatore. La Champions League richiederà uno sforzo importante soprattutto a livello mentale. Le gare sono lo stesso numero di quelle di Europa League, ma la Champions può darti o toglierti tante energie”.

SQUADRA CORTA – “Noi a Benevento stiamo puntando ad una rosa ampia pur non avendo impegni europei. Questo per il semplice fatto che in campionato ci saranno tante partite ravvicinate. Bisognerà avere più giocatori pronti possibili nella squadra. La Lazio ha una rosa competitiva e Tare è uno dei direttori sportivi più bravi in Europa. Saprà portare a Roma i giocatori funzionali al loro progetto”.

LAZIO-BENEVENTO SARA’ UN’OCCASIONE PER PARLARE DI MERCATO – “Con Tare e Inzaghi c’è un rapporto anche al di fuori del calcio. CI sentiamo quasi tutti i giorni e non facciamo altro che parlare di calcio. Se ci sarà l’occasione di parlare di mercato domani, perché no?”.

BENEVENTO – “Questa squadra ha un progetto partito due anni fa, non solo tecnico ma anche societario. Arriviamo preparati alla Serie A. Dal presidente a tutti noi. Ci sono diversi giocatori in rosa con esperienza che hanno già giocato la in Serie A. Abbiamo preso calciatori per alzare il livello tecnico e caratteriale della squadra”.

SCUDETTO – “Parlare di favoriti a inizio campionato è quasi scontato. Si parla sempre di Juventus. Credo che quest’anno ci sia più competitività nelle zone alte. CI sarà una lotta molto accesa per il titolo e i posti Champions”.

MURIQI – “Sarà un valore aggiunto per la Lazio e anche per Immobile. I biancocelesti hanno una garanzia come Ciro che non tutti hanno”.