Benevento - Lazio, le probabili formazioni: tante defezioni, torna Correa dal 1'

Una Lazio rimaneggiata andrà a Benevento con l'obbligo di ritrovare la vittoria in campionato. Nel turno infrasettimanale i fratelli Inzaghi si sfidano sul terreno del Ciro Vigorito, in palio ci sono tre punti importantissimi. L'appuntamento è per martedì 15 alle ore 20.45. SKY O DAZN? Clicca qui! Per i campani non ci saranno gli indisponibili Maggio, Caldirola e Moncini. Ma le defezioni non mancano neanche in casa Lazio: Acerbi, uscito infortunato nell'ultima sfida contro il Verona, darà forfait. Tornerà Patric in difesa, con Luiz Felipe ancora in panchina. In mezzo a Milinkovic e Luis Alberto Escalante, alla prima da titolare con la maglia biancoceleste. In attacco Immobile farà gli straordinari, al suo fianco tornerà Correa dal 1'.

Serie A 2020-2021

Benevento - Lazio

12ª giornata

Martedì 15 dicembre 2020, ore 20.45

Stadio Comunale Ciro Vigorito di Benevento

Le probabili formazioni:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula. A disp.: Lucatelli, Manfredini, Foulon, Pastina, Del Pinto, Dabo, Basit, Tello, Viola, R. Insigne, Sau, Iago Falque. All. Filippo Inzaghi

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Luiz Felipe, Adeagbo, Czyz, Parolo, Cataldi, D.Anderson, Pereira, Caicedo, Moro. All.: Simone Inzaghi.