Bergessio: "Fui vicinissimo alla Lazio. Sarebbe stato bello giocare a Roma"

Gonzalo Bergessio, ex attaccante di Catania e Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano argentino Olè, dove ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera. In particolare ce n'è uno che riguarda la Lazio. Nella stagione 2014-2015, durante il calciomercato invernale, Bergessio fu infatti vicinissimo a vestire la maglia biancoceleste: "In Italia, quando ero alla Sampdoria, sarei dovuto andare in prestito alla Lazio. Ma un giocatore brasiliano non volle andare a Genova, facendo saltare lo scambio". Il calciatore in questione era Ederson, che rifiutò lo scambio di prestiti e alla fine rimase alla Lazio. L'affare saltò e Bergessio fu costretto a restare a Genova: "Stavo già prendendo l'aereo quando mi dissero che non si faceva più nulla perché il brasiliano non aveva risposto al telefono perché si era pentito. Mi mancava qualcosa di importante nella mia carriera. Sarebbe stato bello giocare lì”.