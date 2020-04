Bergomi: "La Lazio fa bene a voler ripartire. Ha una possibilità enorme"

Tra chi tesse le lodi della Lazio non manca mai Beppe Bergomi. Lo Zio nella trasmissione Club ha detto la sua sulla volontà del club biancoceleste di ripartire con il campionato: "La Lazio insieme al suo presidente e all'addetto stampa ha portato avanti questa battaglia di ricominciare. L'ultima volta che ha vinto lo Scudetto era il 2000, ha una grande occasione e grandi motivazioni. A eccezione di Lulic la società ha tenuto tutti i giocatori a Roma e quindi vogliono ricominciare prima degli altri perché hanno una possibilità enorme di portare a casa il campionato e io li capisco. Giocano meglio di tutti, sono una grande squadra, tutte le componenti remano dalla stessa parte, Immobile non è un fuoriclasse ma è un grande giocatore, funzionale per questa squadra che gioca bene, bene, bene".

LAZIO, LA NOSTRA ESCLUSIVA CON CASTROMAN

LAZIO, DIACONALE RISPONDE A CELLINO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE