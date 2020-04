Bergonzi: "Si ripartirà con la VAR, i primi a volerlo sono gli arbitri"

Il mondo del calcio si prepara all'eventuale ripresa. Con quali modalità riprenderà il campionato? Ai microfoni di Calcionews24 è intervenuto l'ex arbitro Bergonzi per parlare anche della situazione relativa alla VAR: "Nicchi è il presidente dell’AIA ed è l’unico autorizzato a parlare di arbitri. Se non ci sono le condizioni idonee alla salute in sala VAR è giusto che si prenda in considerazione non utilizzarlo. Ma penso che non ci sia problema a mettere a disposizione delle sale idonee. Alla fine credo che ci sarà perché sono in tanti a volerlo. I primi sono gli arbitri, abituati al supporto della tecnologia. Tornare a un calcio senza VAR sarebbe un problema. Anche la FIFA vuole che ci sia. L’IFAB nel nuovo regolamento caldeggia fortemente il suo utilizzo. Non vedo come si possa riprendere senza".