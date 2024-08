Besiktas, Immobile si sblocca anche in campionato: doppietta contro l'Antalyaspor

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver messo la sua firma in coppa Ciro Immobile è andato a segno con la maglia del Besiktas anche in campionato. Nella sfida interna contro l'Antalyaspor l'ex bomber della Lazio ha infatti siglato una doppietta che ha permesso ai padroni di casa di ribaltare lo svantaggio iniziale siglato da Samudio. Per Immobile quindi arriva anche la prima gioia in campionato, nella seconda giornata di Super Lig.