Biasin: "Coppa Italia o campionato? La Lazio non deve scegliere"

Quanto Inzaghi e la Lazio, intesa come squadra e società, tengano alla Coppa Italia è evidente. Nel torneo, il mister piacentino ha collezionato due finali (una vinta) e una semifinale nei tre anni alla guida dei biancocelesti. Ecco perché, nonostante il cammino in Serie A sembri essere la priorità di tutti, per Fabrizio Biasin non c'è bisogno di compiere alcuna scelta. Non ci devono essere priorità. Ecco le parole del noto giornalista ai microfoni di Radio Sportiva: "La Lazio potrebbe regalare un'altra soddisfazione ai propri tifosi proseguendo il cammino Coppa Italia. Inzaghi non deve affrontare la coppa con gerarchie diverse da quelle del campionato, farebbe bene ad affrontarle entrambe con grande intensità".

