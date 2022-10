Biglia: "Ho la Lazio nel cuore. Un peccato esser andato via in quel modo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Biglia, ora tra le fila dell'Istanbul Basaksehir, affronterà domani la Fiorentina in Conference League. In occasione della conferenza stampa di vigilia, l'ex centrocampista della Lazio è tornato a parlare della sua avventura a Roma: ”Torno sempre volentieri in Italia, mio figlio è italiano. Alla Lazio sono stato molto, anche se mi è dispiaciuto andare via in un modo brutto”.

