Bodo/Glimt-Lazio, Guendouzi redarguisce i compagni: il confronto con Lazzari e Isaksen

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Atmosfera tesissima in occasione della sfida europea tra Bodo/Glimt e Lazio. Subito dopo l'inizio del secondo tempo, è arrivato il gol da parte della formazione norvegese, che ha reso ancor più complicata la sfida dei biancocelesti. La formazione di Baroni sta tentando di farsi vedere in zona d'attacco, ma sono molte di più le incursioni degli avversari, che avrebbero potuto portarsi anche sul doppio vantaggio. Insomma, tante difficoltà in terra norvegese per Zaccagni e compagni. E in queste situazioni il clima si fa più teso che mai. Lo dimostra l'acceso confronto in campo tra Guendouzi, Isaksen e Lazzari. Subito dopo la conclusione da parte di Hauge, il francese se l'è presa con i compagni di squadra, "colpevoli" di aver concesso, probabilmente, troppo spazio al Bodo, non intervenendo sul classe '99 ex Milan.

TORNA ALLA HOMEPAGE