Bodo/Glimt - Lazio, scelto l'arbitro del match: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna l'Europa League. La Lazio affronterà il Bodo/Glimt ai quarti di finale, il primo round è previsto per giovedì 10 aprile in Norvegia, ore 18:45 italiane. La Uefa ha reso pubblica la designazione arbitrale per il match. Sarà l'inglese Michael Oliver a dirigere Bodo/Glimt - Lazio, mentre al VAR ci sarà Jarred Gillett e come AVAR Stuart Attwell. Gli assistenti saranno i connazionali Stuart Burt e James Mainwaring, con quarto uomo Andrew Madley.

Pubblicato l'8/04