Bodo Glimt - Roma, altro record: sconfitta storica per Mourinho

La Roma è abituata a certi risultati, ma per José Mourinho il discorso è diverso. O meglio era. Il 6-1 sul campo del Bodo Glimt rappresenta la peggior sconfitta della storia del tecnico portoghese, che mai aveva incassato 6 gol in un solo incontro. Forse accettando la Roma Mourinho aveva messo in conto determinati tracolli, ma subire una debacle del genere contro una squadra come il Bodo lascia comunque sorpresi. Da Special One a Special Six.