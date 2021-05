Bologna, ancora Palacio decisivo: con il Verona finisce 2-2

Una partita senza pretese dal punto di vista della classifica ma che ha regalato comunque emozioni. Verona e Bologna, che hanno chiuso la 37ª giornata di Serie A, si sono divise la posta in palio chiudendo la gara sul 2-2. Ancora una volta, dopo la tripletta segnata due settimane fa contro la Fiorentina, per la squadra di Mihajlovic è stato decisivo il 39enne Rodrigo Palacio, autore del gol del pareggio al minuto 82. Padroni di casa avanti subito con la rete di Faraoni al 2', pareggiata dall'altro ex Lazio De Silvestri al 32'. Nella ripresa Kalinic illude i ragazzi di Juric prima della rete segnata dal 'Trenza'. Un punto a testa per le due formazioni che restano rispettivamente al decimo e all'undicesimo posto.