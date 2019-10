Bologna - Lazio, Bergomi deciso: "Il primo gol di Immobile è molto bello"

La sosta del campionato lascia spazio alle Nazionali e Immobile ora ha come obiettivo la qualificazione a Euro 2020. I due gol in Bologna - Lazio consegnano a Mancini un giocatore con entusiasmo e in grande forma. Alla trasmissione Club di Sky Sport Beppe Bergomi loda la prestazione di Ciro contro in rossoblù: "Il primo gol di Immobile è molto bello. Il difensore stringe le gambe perché non vuole farla passare sotto e lui la mette sul primo palo".

