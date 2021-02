Bologna - Lazio, Parolo: "Trasformiamo in rabbia la sconfitta col Bayern!"

Marco Parolo, prima della gara contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Siamo orgogliosi della squadra che siamo, riconosciamo le nostre forze e i nostri valori. Abbiamo imparato tanto dalla sconfitta di martedì, adesso bisogna trasformare tutto in rabbia e prendere qualcosa dal Bayern che è la squadra più forte del mondo. Quello che siamo riusciti a capire martedì dobbiamo riportarla in campo contro un avversario difficile. Non guardiamo le statistiche, siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, dei nostri giocatori migliori e cerchiamo sempre di vincere e di fare un gol in più dell'avversario. Sarà una partita spettacolare, contro una squadra che gioca a viso aperto, cercheranno di pressarci a tutto campo come nella gara di andata e dovremo farci trovare pronti per colpirli quando si esporranno troppo".