Bologna, Lykogiannis: “Punizioni come Mihajlovic? Posso migliorare…”

A meno di un mese dalla prima giornata di Serie A contro la Lazio, il Bologna corre e suda tra le montagne di Pinzolo. Dazn è andato a trovare la squadra rossoblu nel ritiro in Trentino per raccontare i segreti della preparazione e intervistare i protagonisti. Tra loro anche Charalampos Lykogiannis, nuovo acquisto arrivato a parametro zero dopo l'esperienza con il Cagliari. Nel breve documentario presente sull'app il terzino greco ha parlato del suo ambientamento e del rapporto e del suo rapporto con Mihajlovic. Anche lui mancino e specialista dei calci di punizione, Lykogiannis ha ammesso di voler provare a migliorare in questo fondamentale per raggiungere Sinisa, uno che con il sinistro metteva la palla proprio dove voleva. Queste le parole del giocatore: “Lo abbiamo incontrato prima di partire per il ritiro e ci ha chiesto di essere veri professionisti per arrivare pronti al campionato. Il mister è un grande campione e una grande persona e ci manca tanto. Batti anche le punizioni? Si, qualcuna. Ancora non ho provato, però non penso sia un problema. Te lo ricordi Sinisa come calciava le punizioni? Si, certo. Posso migliorare per batterle come faceva il mister”.