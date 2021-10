Bologna, Mihajlovic: “È un momento speciale per me. Scudetto? Spero vinca…”

Al termine di Napoli-Bologna, match vinto dai partenopei 3-0, Sinisa Mihajlovic e intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la sconfitta dei suoi e dare un parere sulla squadra di Spalletti. Queste le parole del tecnico serbo: "Torno a casa di buon umore, oggi sono diventato nonno e non mi faccio rovinare questo momento per niente al mondo. Napoli o Milan? Non me ne vorrà il mio amico Ibra, ma spero che il Napoli vinca lo scudetto perché ha un pubblico meraviglioso e il titolo non arriva da tempo, faccio il tifo per loro. Poi come squadre sono tutte e due ottime squadre. L'unico problema sarà gennaio, quando mancheranno quei 2-3 calciatori importanti. Il Napoli per forza, compattezza, gioco, rosa ed allenatore sono sicuro che andrà fino in fondo. Non so chi vincerà lo scudetto, ma spero il Napoli".