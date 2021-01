Bologna, Mihajlovic non ci sta: “Marassi è un campo di patate”

Il suo Bologna è uscito sconfitto 2-0 da Marassi contro il Genoa, ma Sinisa Mihajlovic non ci sta. Il tecnico rossoblu ha puntato il dito, in modo particolare, sul terreno di gioco non proprio in perfette condizioni e che ha inciso sul risultato finale. Queste le parole del serbo ai microfoni di Sky nel post partita: “Questo è un campo di patate, in Serie A nel ventunesimo secolo è una vergogna un campo del genere. Abbiamo cercato di fare la nostra partita, una squadra tecnica in un campo così perdi i tempi di gioco, chi deve rompere il gioco si trova più facilmente. Non so come abbiamo perso oggi, era impossibile perdere, ci prendiamo le nostre responsabilità e andiamo avanti. Non abbiamo meritato di perdere. Non possiamo dire nulla”.

