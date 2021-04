Bologna, Mihajlovic: "Roma una piazza particolare, decisi io di non andare"

Domani alle 18:00 la Roma sfiderà il Bologna di Sinisa Mihajlovic nel match in programma all'Olimpico alle 18:00. Il tecnico dei felsinei è intervenuto nella consueta conferenza stampa parlando anche di quando fu vicino alla panchina del capitolini: "Ho deciso io di non andare alla Roma, non sono stati loro a fare un passo indietro. Roma è una piazza particolare, molto difficile. Tra televisioni, radio private, tifosi... è un casino. Secondo me Fonseca sta facendo bene, lo stimo come allenatore".

