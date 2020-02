Bologna, si svuota l’infermeria: rientra anche Soriano

Ottime notizie per Sinisa Mihajlovic arrivano dall'allenamento odierno svolto dalla squadra in quel di Casteldebole. Alla sessione di lavoro ha preso parte anche Roberto Soriano, insieme ai compagni per tutto il corso della seduta. Dopo Medel, Sansone e Santander, anche l'ex Torino sarà disponibile per la sfida di sabato contro la Lazio. Si tratta del quarto rientro in casa rossoblù. Si avvicina, infine, il ritorno di Krejci, per lui differenziato, terapie per Svanberg e Dijks.

