Caso: "Lazio, che sorpresa! Un bene per il calcio italiano, può puntare al titolo"

È una Lazio bellissima quella che tifosi ed addetti ai lavori stanno ammirando praticamente dall’inizio del campionato di Serie A. Inevitabili, dunque, i riconoscimenti nei confronti della squadra guidata da Simone Inzaghi. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello di Mimmo Caso, intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb: “Ora vive sulle ali dell'entusiasmo e sta dando dimostrazione di poter puntare allo scudetto. Inutile girarci intorno. Ha battuto Inter e Juventus. È la stupenda sorpresa del campionato, un bene per il calcio italiano. La grande capacità di fare bene le due fasi. In quella offensiva poi sfrutta le capacità dei suoi tenori che giocano con un rendimento altissimo e fanno la differenza. La qualità è straordinaria e i numeri parlano chiaro”.

