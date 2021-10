Bologna, Soriano: “Mihajlovic mi ha cambiato la carriera. Una volta mi ha detto…”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha parlato di alcuni momenti importanti della sua carriera. Il classe 1991 si è concentrato in modo particolare sulla figura di Sinisa Mihajlovic che lo ha valorizzato ai tempi della Sampdoria e lo ha portato con sé anche in Emilia Romagna. Queste le parole del numero 21 rossoblu: "Mihajlovic mi ha cambiato la carriera, alla Samp non giocavo con continuità invece lui mi ha dato fiducia. Mi ha aiutato molto. Alla prima partitella feci veramente bene e lui mi disse 'se giochi libero come oggi per me sarai titolare'. Fu una frase importante detta da un allenatore di quella caratura. Sansone? E' un fratello".