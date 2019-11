Bologna, Tanjga: “Speriamo che Mihajlovic rientri al 100% entro fine anno”

Il Bologna è in crisi di risultati. Sono troppo pochi i 12 punti raccolti fino a qui in campionato, il derby contro il Parma di domani dovrà per forza di cose essere una svolta sul cammino dei rossoblu. E a dare la carica ai suoi ragazzi ieri ci ha pensato Sinisa Mihajlovic. Appena dimesso dal Sant'Orsola, l'ex Lazio ha visionato l'allenamento a Casteldebole prima di fare ritorno a casa, cioè a Roma. Sinisa vedrà Bologna - Parma dalla tv, ma le sue condizioni sono in miglioramento. L'ha confermato il vice del serbo, Miroslav Tanjga, intervenuto quest'oggi nella conferenza stampa prepartita: "A livello di morale le sue visite ci aiutano tanto” - ha spiegato il tecnico - “Siamo contenti che il suo recupero stia andando bene e domani contro il Parma dobbiamo portare in campo tutte queste cose belle che ci sono successe in settimana. Sicuramente vederemo Sinisa di più rispetto al passato e speriamo che entro fine anno rientri al 100%. Prima però deve pensare alla sua salute, perché di lui abbiamo bisogno non solo per due settimane. Quando avrà sconfitto la malattia lo avremo con noi per un lungo periodo, per vincere insieme”.

LAZIO, LE PAROLE DI INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

PRIMAVERA - MENICHINI PARLA DELLA VITTORIA NEL DERBY

TORNA ALLA HOMEPAGE