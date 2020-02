Borghi: "Lazio-Inter grande test per i biancocelesti. E su Luis Alberto..."

Pur soffrendo in qualche circostanza, la Lazio torna da Parma con 3 punti in tasca e una consapevolezza da squadra vera, da squadra che crede fortemente in quello che fa e che non vuole fermarsi proprio adesso: la Juventus è lì, a solo un punto di distanza. Domenica prossima lo scontro diretto contro l'Inter per credere ancora nello Scudetto: vietato nascondersi.

Nel consueto appuntamento con il commento al campionato sul proprio canale YouTube [QUI PER ISCRIVERSI], Stefano Borghi, giornalista e telecronista di DAZN, ha analizzato la prestazione dei biancocelesti contro il Parma, elogiando in particolar modo Felipe Caicedo e Luis Alberto: "La Lazio ha vinto una partita difficilissima. L'ha vinta con qualche polemica, ma al di là di questo, la dimostrazione della Lazio è che anche con una formazione piuttosto alternativa, questa squadra ha risposto, ha vinto con un Parma che merita assolutamente la sua classifica, che meriterebbe forse anche qualcosina in più. Non ha segnato Immobile, ma ancora una volta il centravanti di scorta - anche se è una definizione da buttare nel cestino perché Caicedo è un attaccante forte: scorta o titolare non conta, è un grande soldato al servizio della causa - ha risolto il match. Luis Alberto sempre imperversante, imperioso e magnificente. La Lazio è riuscita ad assorbire bene l'assenza di Milinkovic-Savic, che in una partita del genere poteva essere molto pericolosa, anche per le caratteristiche fisiche del Parma. Sugli esterni sono cambiate delle cose ed è andata comunque bene, perché - al di là degli episodi - la Lazio ha fatto una partita meritevole.

LAZIO - INTER - "Sono curiosissimo di vedere cosa succederà domenica all'Olimpico, perché quello sarà il grande test, la grande bilancia per pesare la Lazio. Ma soprattutto sono sempre più convinto di quanto detto in settimana: non è stata un'occasione sprecata il pareggio contro il Verona. Anche se, guardando la classifica, credo che più di un tifoso biancoceleste ripensi a come si poteva essere al primo posto da soli. Però non è stata un'occasione sprecata, è stato un ulteriore passo in un cammino veramente positivo".

[QUI PER IL VIDEO COMPLETO]

