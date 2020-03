Borrelli: "Senza misure contenimento sarebbe un dramma. Oggi 8% tamponi in più"

Oggi è tornato a condurre la conferenza stampa dalla Protezione Civile il capo dipartimento Angelo Borrelli, compito nei giorni scorsi da un attacco febbrile ma fortunatamente negativo al test del Covid-19. Oltre al bollettino giornaliero Borrelli ha aggiunto: "Sicuramente se non fossero state adottate misure drastiche di contenimento, avremmo ben altri numeri e le strutture sanitarie già in condizioni critiche sarebbero in stato drammatico. Sarebbe stata una situazione insostenibile. Nel resto del mondo le nostre azioni vengono prese come esempio".

APERTURE E TAMPONI - "Aperture auspicate da alcuni politici? Credo ci debba essere un'attenta riflessione. Il paese è fermo e l'esigenza di assicurare un minimo di operatività e vita è necessario per la sopravvivenza di tutti quanti. Comunque siamo vicini alle prossime misure del governo, al prossimo dpcm, saranno misure adeguate alla situazione". In conclusione un dato sui tamponi analizzati: "Abbiamo eseguito l'8% dei tamponi in più".

