Borrelli sulle mascherine: "Sono stato frainteso, mai negata importanza"

Il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha puntualizzato il suo punto di vista sulle mascherine e sull'ordinanza emanata dalla Regione Lombardia: "Per l'ennesima volta sono stato frainteso. Innanzitutto l'ordinanza della Lombardia va rispettata, poi io non ho mai negato l'importanza della mascherina nei luoghi più rischiosi. Io non la indosso qui nella sede della Protezione Civile perché riesco a mantenere la distanza di sicurezza. Nel nostro Paese si è avviata una fiorente attività produzione di mascherine ad uso della popolazione. L'Iss, sulle mascherine chirurgiche ha ricevuto richieste, le ha autorizzate. Le produzioni che si sono avviate ne renderanno possibile la fornitura a tutta la popolazione".