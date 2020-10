Borussia Dortmund, Favre avvisa la Lazio: "Stiamo andando bene in questo momento"

Prima di viaggiare per Roma dove affronterà la Lazio, il Borussia Dortmund è riuscito a battere 1-0 l'Hoffenheim in trasferta. Dopo la gara Lucien Favre ha detto: "Dobbiamo lavorare tutti insieme in difesa. Non stiamo andando così male in questo momento. Marco Reus non è partito dall'inizio perché si era infortunato otto giorni dopo la partita di Friburgo".

